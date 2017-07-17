Ураган в Восточном Казахстане повалил деревья, повредил автомобили и обесточил 3 района

Алматы. 17 июля. КазТАГ — Ураган в Восточно-Казахстанской области повалил деревья, повредил автомобили и оставил без электричества 3 района области, сообщила пресс-служба департамента по ЧС ВКО.

«Около 100 звонков поступило на линии «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области. В основном люди жаловались на поваленные деревья, сорвавшуюся кровлю, поврежденные автомобили. В некоторых районах, таких как Глубоковский, Жарминский и Уланский, из-за урагана отключена электроэнергия», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По информации РГП «Казгидромет», в Усть-Каменогорске порывы ветра достигали 24 м/с, в с.Самарское Кокпектинского района – до 25м/с, в с.Селезенка Зыряновского района – до 34 м/с.

Как отмечается, в настоящий момент сотрудники районных и городских ЧС выезжают на места происшествия. Информация о жертв и пострадавших пока не поступала.