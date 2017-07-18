Американский космонавт 52/53 экспедиции отметит 50-летний юбилей на МКС

Байконур. 18 июля. КазТАГ – Экипажи 52/53 экспедиции на Международную космическую станцию приняли участие в традиционных мероприятиях предстартовой подготовки, сообщает корреспондент КазТАГ.

В испытательном учебно-тренировочном комплексе НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина, расположенном на 17 площадке в городе Байконур, был дан официальный старт заключительному этапу подготовки 52/53 экспедиции на Международную космическую станцию. Эта многолетняя традиции соблюдается всеми без исключения экипажами более 40 лет. Основной экипаж – космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндолф Брезник (США), астронавт ЕКА Паоло Несполи (Италия), а также дублеры – космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавт НАСА Марк Ванде Хай (США) и астронавт ДжАКСА Норишиге Канаи (Япония) подняли флаги России, США, Италии и Казахстана.

После официальной церемонии основной экипаж дал интервью представителям СМИ. В частности, командир корабля С.Рязанский рассказал о мероприятиях, которые запланированы в рамках общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

«Мы планируем достаточное количество мероприятий по популяризации космонавтики. У нас проходит множество форумов, во время полета в октябре будет поводиться космическая смена в «Орленке», куда съедутся победители конкурсов на космическую тематику», — отметил С.Рязанский.

В свою очередь бортинженер «Союз МС-05» Р.Брезник, который отправится в свой второй полет и отметит 50-летний юбилей на МКС 11 сентября, признался, что сожалеет о том, что нельзя будет пригласить всех гостей с Земли на день рождения. Но для членов МКС он накроет праздничный стол с мороженым.

После окончания церемонии поднятия флагов дублирующий экипаж принял участие еще в одной многолетней традиции – возложении цветов к памятникам Юрию Гагарину и Сергею Королеву. На церемонии возложения цветов впервые попавшему в дублирующий экипаж астронавту ДжАКСА Норишиге Канаи был вручен серебряный знак «Байконур».

После возложения цветов к памятнику Ю.Гагарину дублеры также возложили цветы и к памятнику конструктору Михаилу Рязанскому, деду Сергея Рязанского, после чего экипаж посетил городской музей истории космодрома «Байконур», где оставил свои автографы и пожелания в книге почетных гостей.

Напомним, экипажи 52/53 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 16 июля. Космонавты проведут на Байконуре предстартовую подготовку и тренировки к пилотируемому запуску.