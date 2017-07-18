Т119 млрд по 64 бюджетным программам могут быть не освоены в Казахстане в 2017 г.

Астана. 18 июля. КазТАГ – В Казахстане в 2017 году в зоне риска возможного неосвоения находятся бюджетные средства 64 республиканских бюджетных программ в общей сумме Т119 млрд, сообщил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

«64 республиканские бюджетные программы находятся в зоне риска возможного неосвоения. По ним еще не заключены договоры на сумму 119 млрд тенге, из них 19 млрд тенге – это нераспределенные средства по совместным проектам, осуществляемым международными финансовыми организациями. Это показывает нежелание госорганов работать с международными организациями и, конечно же, легче запросить напрямую деньги из бюджета», — заявил Б. Шолпанкулов на заседании правительства РК во вторник.

«Из-за незаинтересованности госорганов в 2015-2016 годах по данной программе были не использованы 60 млрд тенге, и мы их вернули в Нацфонд. В этой связи министерству национальной экономики необходимо до 15 августа текущего года обеспечить распределение средств по данной программе», — добавил он.

По информации вице-министра, расходы республиканского бюджета в январе-июне 2017 года были исполнены на 99,2% — в сумме Т4406,3 млрд. При этом было сэкономлено Т4,9 млрд, не освоено Т13 млрд, или 0,7% общего объема произведенных расходов.

«Все еще наблюдаются факты невыполнения договорных обязательств поставщиками, несвоевременного проведения конкурсов и переноса проведения мероприятий. Поэтому администраторам бюджетных программ и местным исполнительным органам необходимо не затягивать проведение конкурсов, заключения договоров и их своевременное исполнение, при этом не нарушая бюджетного законодательства», — отметил Б. Шолпанкулов.

По его словам, минфином продолжается онлайн-мониторинг освоения бюджетных средств.

«Благодаря этим мерам на 500 млрд тенге больше заключено договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с годовым объемом, на 80% уже заключены договорные обязательства», — сказал вице-министр.

По его информации, расходы местных бюджетов в Казахстане в отчетном периоде исполнены на 98,6%. Б.Шолпанкулов отметил, что, как и прежде, сохраняется кассовая наличность на счетах местных бюджетов — Т367 млрд – и эта сумма увеличилась с начала года в 2,7 раза, на Т135 млрд.

«Целевые трансферты, выделенные регионам, в сумме 474,1 млрд тенге, освоены на 96,5%. Не освоено 15,5 млрд тенге – это меньше на 5,5 млрд тенге уровня аналогичного периода прошлого года. Наибольшее неосвоение сложилось по городу Астане – 6,3 млрд тенге, Алматы – 3,6 млрд тенге, Кызылординской области – 1,7 млрд тенге, и по 1,1 млрд тенге в Акмолинской и Жамбылской областях. Основная причина неосвоения — это отставание от графика работ, позднее заключение договоров», — подчеркнул он.

«На местном уровне также наблюдаются риски возможного неосвоения, к примеру, по программе «Нурлы жер» не освоены 4,5 млрд тенге. Основная сумма приходится на Астану – 2,6 млрд тенге. Кроме того, министерствам национальной экономики и по инвестициям и развитию необходимо распределить регионам целевые трансферты на 2 млрд тенге», — уточнил вице-министр.

Б. Шолпанкулов также сообщил, что в рамках реализации государственной программы «Нурлы жол» средства, выделенные на инфраструктурные проекты, ЖКХ, жилищное строительство, образовательную инфраструктуру и на проекты международных финансовых организаций, освоены на 100%, или на Т102,4 млрд.