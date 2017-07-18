Назарбаев отметил роль Ли Мен Бака в достижении стратегического партнерства Кореи и Казахстана

Астана. 18 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с экс-президентом Республики Корея Ли Мен Баком, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сотрудничество между нашими странами во время вашего пребывания на посту президента Республики Корея вышло на стратегический уровень, для достижения этого результата было проделано много работы», — цитирует пресс-служба Н. Назарбаева в сообщении на сайте Акорды во вторник.

«Глава государства поприветствовал экс-президента Республики Корея на казахстанской земле и поблагодарил за участие в церемонии открытия павильона Республики Корея на международной выставке EXPO-2017», — отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития казахстанско-корейских отношений, подчеркнув необходимость их расширения.