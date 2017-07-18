В армейских учебных центрах Казахстана предлагают готовить военных специалистов для Афганистана

Астана. 18 июля. КазТАГ – В армейских учебных центрах Казахстана предлагают готовить младших военных специалистов для Афганистана, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

Как отмечается, в Астане прошла встреча главы минобороны РК Сакена Жасузакова и секретаря совета национальной безопасности Афганистана Ханифа Атмара. Стороны рассмотрели вопросы укрепления партнерства в сфере обеспечения региональной безопасности, сотрудничества в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

«На встрече также были затронуты вопросы образования. Казахстанской стороной по данному направлению было предложено организовать на базе учебных центров ВС РК подготовку младших военных специалистов Вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, в частности водителей бронетехники, артиллеристов, авиационных специалистов», — говорится в сообщении во вторник.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в рамках региональных и международных организаций.

«Одним из механизмов сотрудничества в области безопасности является обмен информацией или мнениями по ситуации в области безопасности между соответствующими профильными подразделениями оборонных ведомств двух государств», — отмечается в сообщении.