Пострадавшим при взрыве котла в Шахане отдадут остаток средств благотворительного фонда

Караганда. 18 июля. КазТАГ — В Шахане Карагандинской области остаток средств благотворительного фонда, собранного после взрыва отопительного котла, отдадут пострадавшим, передает корреспондент КазТАГ.

«В фонде было собрано 203 млн 851 тыс. тенге. Это перечисления предприятий, организаций, пожертвования частных лиц. По состоянию на 18 июля израсходовано около 175 млн тенге, остаток средств составляет 29,2 млн тенге», — сообщила председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова.

По ее словам, фонду еще предстоят расходы, связанные с домом №4, в подвале которого произошел взрыв.

«Жители жалуются на работу локальной котельной, построенной фирмой «Караганда Котломаш». Нужно разобраться с тем, что необходимо сделать для нормализации теплоснабжения, чтобы предстоящей зимой люди не мерзли», — пояснила Ж. Мамерханова.

«Пока сложно сказать, сколько средств еще понадобится выплатить и сколько в результате останется. Но мы решили, что оставшуюся после всех расходов сумму отдадим пострадавшим», — заключила она.

Как сообщалось, в Шахане, где произошла трагедия с человеческими жертвами из-за взрыва отопительного котла, продолжает действовать частный благотворительный фонд. Из его средств материальную помощь получили семьи погибших и пострадавшие, а также возмещались расходы по ликвидации последствий ЧС, восстановлению разрушенного дома.

Напомним, 1 января 2017 года в пос. Шахан в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении жилого дома, произошло обрушение правого крыла 4-го подъезда с 1-го по 5-й этажи. В результате обрушения погибли 9 человек, в том числе трое детей.