Назарбаев обсудил развитие казахстанской культуры и искусства с народным артистом Днишевым

Астана. 18 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с народным артистом Алибеком Днишевым, с которым обсудил текущие вопросы развития казахстанской культуры и искусства, а также роль творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, президент Казахстана акцентировал внимание на важность поддержки развития культуры на государственном уровне и остановился на конкретных результатах, достигнутых в этой области за последние годы.

«Сейчас в стране сфера культуры развивается в соответствии с направлениями, обозначенными в моей программной статье. Мы приступили к работе над произведениями, которые будут продемонстрированы всему миру. Построили новый театр оперы и балета, концертные залы, один из которых расположен на территории «Астана ЭКСПО-2017». Все хотят выступать в нашем театре оперы и балета, все стремятся попасть туда», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Глава государства также отметил высокие заслуги народного артиста перед Отечеством в сфере культуры, подчеркнув его популярность не только в стране, но и за рубежом.

А.Днишев поблагодарил президента за оказываемую им поддержку культуры и искусства.

«Вы уделяете большое внимание развитию искусства в стране, открыты новые объекты культуры, созданы новые творческие коллективы. Все это делается для того, чтобы посредством нашего искусства о нашем Казахстане узнал весь мир», — сказал А.Днишев.