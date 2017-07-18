Премьер РК рекомендовал чиновникам не расслабляться

Астана. 18 июля. КазТАГ – Байтас Курманов . Не расслабляться рекомендовал сотрудникам центральных и местных исполнительных органов премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Как видим, в целом статистические данные показывают нам неплохие результаты. Общая работа, выполняли все вместе – и центральные госорганы, и регионы поручение главы государства. Как уже было сказано – рост (ВВП – КазТАГ) 4,2% по итогам полугодия, но основная работа предстоит на второе полугодие. Надо удержать этот темп, поэтому нам не надо расслабляться и в дальнейшем обеспечить рост в отраслях экономики всем центральным и местным исполнительным органам, и необходимо продолжать реализацию системных мер для исполнения поручения главы государства», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

«Также надо провести мониторинг по расходной части исполнения бюджетных средств. Мы видим, что есть отстающие», — добавил он.