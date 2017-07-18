Турецкие врачи обучили неонатологов ВКО оказывать помощь новорожденным за 30 секунд

Усть-Каменогорск. 18 июля. КазТАГ – Турецкие врачи проводят мастер-класс для неонатологов Восточно-Казахстанской области, в ходе которого обучают оказывать помощь новорожденным в первые 30 секунд жизни, сообщает инфоцентр ВКО.

«В Усть-Каменогорске 8 высококвалифицированных врачей из Турецкой Республики обучают врачей-неонатологов, акушер-гинекологов, анестезиологов, акушерок, а также неонатологических медицинских сестер Восточно-Казахстанской области неонатальной реанимации. Цель мастер-класса – довести помощь новорожденным в первые 30 секунд жизни до автоматизма, чтобы свести к минимуму младенческую смертность в регионе», — отмечается в информации, распространенной во вторник.

Как отметил директор Центра матери и ребенка Ермек Омарбеков, турецкие специалисты обучают врачей современным технологиям и методикам неонатальной реаниматологии.

В частности, участники мастер-класса узнали о новейших методах помощи новорожденным.

«Мы обучаем по американской программе реанимации новорожденных. Это начальные шаги реанимации, условия реанимации, введение лекарства, непрямой массаж сердца и вентиляция легких. Наши коллеги в Казахстане хорошо обучены, и мы сейчас обмениваемся опытом и показываем наши приложения», — рассказал доцент педиатрии, доктор PhD, врач-педиатр из Стамбула Ширин Гувен.

Мастер-класс проходит с 15 по 18 июля на базе Центра матери и ребенка г.Усть-Каменогорск. В нем принимают участие более 80 специалистов родовспоможения и детства медицинских организаций со всех городов и районов области. По окончании обучения врачи получат сертификаты.

Обучение специалистов здравоохранения региона организовано в рамках международного сотрудничества и мероприятий по обмену опытом с целью снижения смертности и сокращения инвалидности недоношенных детей, повышения эффективности системы оказания медицинской помощи новорожденным на основе доказательности рекомендаций и доступности качественной медицинской помощи, подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.

Согласно информации центра, в Восточно-Казахстанской области отмечается динамическое снижение показателей младенческой смертности на 1 тыс. живорожденных детей. Так, ва 6 месяцев 2017 года данный показатель составил 7,1 промилле, тогда как за аналогичный период 2016 года – 10,5 промилле (снижение на 32,3%).