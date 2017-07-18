В Уральске спустили на воду скоростной катер, предназначенный для охраны Каспия от браконьеров

Уральск. 18 июля. КазТАГ — Уральский завод «Зенит» спустил на воду скоростной катер, построенный для нужд пограничной службы КНБ РК по охране Каспийского моря от браконьеров, передает корреспондент КазТАГ.

Это уже 27-е по счету судно, выпущенное заводом «Зенит», и пятое такого класса, изготовленное по заказу погранслужбы.

«Катер FC-19 имеет высокие скоростные и маневренные характеристики, что наряду с низкой осадкой позволяет наиболее эффективно вести борьбу с нарушителями морских границ республики и браконьерами, осуществляющими незаконный лов рыбы в казахстанском секторе Каспийского моря. Особенностью этого катера являются улучшенные бытовые условия для экипажа», — отметил генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» Вячеслав Валиев во вторник.

Водоизмещение судна составляет 26 тонн, максимальная скорость – 50 узлов. В составе экипажа – 8 человек. На катере установлен пулемет калибра 12,7 мм.