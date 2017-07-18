6 человек пострадали в перестрелке в пос.Курык в Мангистауской области

Актау. 18 июля. КазТАГ – 6 человек пострадали в перестрелке в Мангистауской области, сообщает корреспондент агентства.

Как сообщили в ДВД области, перестрелка произошла в поселке Курык Каракиянского района в ночь с 17 на 18 июля. Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали врачи районной больницы, еще троих в тяжелом состоянии доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ).

«Молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, пострадавшие от множественных огнестрельных дробовых ранений, доставлены в 00.30 в МОБ из Курыка. В экстренном порядке троих пациентов прооперировали. У пострадавших повреждены туловище, конечности, грудная клетка, брюшная полость», — рассказал заместитель директора МОБ по хирургии Мухамеджан Нургазиев во вторник.

Он уточнил, что у одного из пациентов тяжелые множественные ранения желудка, тонкой, толстой и двенадцатиперстной кишки, он находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние стабильно тяжелое.

Второй пациент снят с аппарата искусственного кровообращения, находится в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильное, пациента переводят в отделение общей хирургии, добавил М.Нургазиаев. Третий пострадавший, по его словам, с повреждением желудка находится на аппарате искусственного кровообращения, после снятия с аппарата будет переведен в отделение общей хирургии.

Между тем очевидцы сообщают, что в ходе перестрелки несколько человек были убиты. Однако в ДВД области эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц. Другая информация по делу в интересах следствия не разглашается», — отметили в ведомстве.