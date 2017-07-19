Оружие и боеприпасы изъяты у главы «КазСтройСтекла» Токмади при обыске

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Оружие и боеприпасы изъяты у задержанного главы «КазСтройСтекла» Муратхана Токмади при обыске, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«При обыске у подозреваемого изъяты финансовые документы, значительное количество криминального оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства», — говорится в сообщении в среду.

Также отмечается, что по заявлениям и обращениям граждан дополнительно проводятся расследования, проверяются другие эпизоды преступной деятельности М.Токмади.

Как известно, межведомственной следственной группой генеральной прокуратуры Казахстана проводится досудебное расследование в отношении М.Токмади, подозреваемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. М.Токмади был задержан 12 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.3 п.2 (вымогательство с целью получения имущества в крупном размере) УК РК.

Как сообщалось, согласно материалам дела, М. Токмади подозревается в том, что в 2005 году, «вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «КазСтройСтекло» путем вымогательства завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях».

«Своими преступными действиями М. Токмади причинил крупный материальный ущерб в размере 185 137 246 тенге», — заявили в Алмалинском районном суде Алматы, где был санкционирован его арест на 2 мес.