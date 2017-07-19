ЕС планирует ввести пошлины до 33% на горячекатаную сталь из Бразилии, Ирана, России и Украины

Алматы. 19 июля. КазТАГ — Европейский союз (ЕС) планирует ввести пошлины до 33% на импорт горячекатаной стали из Бразилии, Ирана, России и Украины, чтобы компенсировать предположительно несправедливо низкие цены, сообщает Reuters.

«В Евросоюзе уже действует более 40 антидемпинговых мер, в основном направленных против Китая, которые призваны поддержать европейских сталеваров. В июне блок ввел пошлины до 35,9% на китайский горячекатаный прокат, спровоцировав резкие высказывания Пекина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сталь — вторая по величине отрасль промышленности после нефтегазовой, и в рамках ее защиты Евросоюз, заметивший эффект от сокращения дешевого китайского импорта, расширяет сферу своего внимания.

«Пусть и далекий от идеала, этот результат превосходит прежние ожидания, это поможет сократить давление импорта на ЕС и должно повысить прогнозы прибыльности местных сталеваров», — говорится в заметке инвестбанка Jefferies.

При этом поясняется, что Европейская комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, начала расследование импорта горячекатаной стали из Бразилии, Ирана, России и Украины, а также из Сербии, в июле 2016 года по заявлению отраслевой ассоциации Eurofer.

Расследование показало, что поставки горячекатаной стали из всех названных стран, кроме Сербии, выросли к середине 2016 года до 12,6% европейского рынка с 7,5% в 2013 году, при этом цены снизились примерно на четверть, указано в документе.

В частности, Еврокомиссия предлагает ввести пошлины на импорт проката НЛМК в 15%, ММК – 33% и Северстали — 5,3%.

Иранская Mobarakeh Steel Co подпадает под пошлину в 23%, украинский Метинвест — 19,4%.

Пошлина для бразильских ArcelorMittal Brasil предложена на уровне 16,3%, UsinasSiderurgicas — 17,5% и CompanhiaSiderurgica National — 15,7%.

Рассмотрение сербского импорта завершено без наложения ограничительных мер.

Окончательные пошлины должны быть введены до 6 октября.