Алматы. 19 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы задержан мужчина, ударивший ружьем местного жителя, сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

«Вчера в Алмалинском районе мужчина в нетрезвом состоянии пришел домой к своим родственникам, между ними произошел семейный скандал, и он прикладом охотничьего оружия, зарегистрированным на свое имя, нанес легкие телесные повреждения своему родственнику и ушел», — сказала С. Азирбек в среду.

При этом она отметила, что в результате организованных мероприятий мужчина был сразу задержан и доставлен в УВД Алмалинского района.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам чего будет дана правовая оценка его действиям.