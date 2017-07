Китай и Россия предпринимают меры, которые могут привести к обрушению доллара

Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, а Россия является крупнейшим в мире ее экспортером, эти два государства предпринимают шаги по конвертации платежей в золото

Издание Live Trading News опубликовало статью Пола Эбелинга под названием «Russia and China Setting Up to Transact Energy Business in Gold» — «Китай и Россия собираются вести расчеты золотом при торговле энергоносителями».

В предисловии к ней говорится так: «Крупнейшее российское коммерческое банковское учреждение «Сбербанк», контролируемое Центробанком Российской Федерации, объявило о том, что его швейцарская дочерняя компания приступила к осуществлению торговли золотом на Шанхайской бирже золота».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Российские официальные лица сигнализируют о том, что они планируют осуществлять транзакции с Китаем с использованием золота в качестве средства маргинализации власти доллара США при торговле между двумя могущественными странами.

Формирование рынка золота стран группы БРИКС может открыть в энергетическом секторе путь к заключению двусторонних торговых сделок в обход нефтедоллара.

В репортаже, опубликованном информационным агентством Reuters, приводятся такие данные: «В сентябре прошлого года «Сбербанк» получил статус международного члена Шанхайской биржи золота, а в июле нынешнего года совершил пилотную сделку, продав 200 кг золотых слитков местным финансовым учреждениям. Об этом говорится в пресс-релизе банка. «Сбербанк» планирует расширить свое присутствие на китайском рынке драгоценных металлов, ожидая, что поставки золота в Китай составят 5-6 тонн к концу 2017 года. По информации «Сбербанка», золото доставят напрямую официальным импортерам в Китай и через биржу».

Примечательно то, что второй крупнейший в России банк ВТБ также является членом Шанхайской биржи золота.

В настоящее время происходит трансформация глобальной монетарной системы. Эта трансформация имеет далеко идущие последствия для политики США на Ближнем Востоке, которая на протяжении почти 50 лет подкреплялась их стратегическими отношениями с Саудовской Аравией.

Доллар был утвержден в качестве глобальной резервной валюты на основе подписанного в 1944 году Бреттон-Вудского соглашения, называемого обычно «золотым стандартом». Американцы застолбили за собой эту могущественную позицию, благодаря тому, что они располагали крупнейшим в мире золотым запасом. Цена золота была жестко фиксирована на уровне $35 за тройскую унцию, и доллар мог быть свободно обменян на золото.

К 1960-м годам избыток доллара США, вызванный зарубежной помощью (иностранным государствам), военными расходами и зарубежными инвестициями, угрожал существованию этой системы, поскольку у США не было достаточного количества золота для покрытия объема долларов, находящихся в обороте по всему миру, по курсу $35 за тройскую унцию, в результате чего «бакс» оказался переоцененным.

Америка в 1971 году приняла на временной основе новую парадигму, в то время доллар США стал чисто условной (бумажной) валютой, не привязанной к какому-либо физическому средству сохранения стоимости, и оставался таковой до подписания президентом Никсоном нефтедолларового соглашения в 1973 году.

Стороны сошлись на том, что Саудовская Аравия будет деноминировать все сделки с сырой нефтью в долларах США, а взамен США согласятся продавать военную технику Саудовской Аравии и гарантировать защиту Королевства.

В докладе Центра исследований проблем глобализации высвечиваются последствия этих последних шагов россиян и китайцев в рамках осуществляемых ими на постоянной основе мер по замене американского нефтедоллара в качестве глобальной резервной валюты.

В марте 2017 года Центральный банк России открыл свой первый заграничный офис в Пекине в качестве начального шага на пути к поэтапному внедрению золотого стандарта торговли. Такая цель может быть достигнута при завершении выпуска 1-го федерального облигационного займа, деноминированного в юанях и призванного сделать возможным импорт золота из России.

Китайское правительство хочет интернационализировать свою национальную валюту и осуществлять торговлю в юанях, как оно это делает, приступив к наращиванию товарооборота с Россией.

Они предпринимают эти самые последние шаги с использованием двухсторонних и своих собственных торговых систем.

Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, а Россия является крупнейшим в мире ее экспортером, эти два государства предпринимают шаги по конвертации платежей в золото. Это — известный факт.

Большой вопрос: Кто является крупнейшим активом для заманивания в торговлю сырой нефтью с расчетами в юанях?

Большой ответ: Саудовская Аравия.

Китайцам нужно, чтобы саудовцы продавали им сырую нефть за юани. Если Саудовская Аравия решит пойти по этому пути, за ней последуют все нефтяные монархии, входящие в состав GCC (Gulf Cooperation Council — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива), а потом Нигерия и так далее.

Эти действия кардинально угрожают нефтедоллару».

***

