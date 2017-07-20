Алматы первым из городов ЦА присоединился к Парижской декларации против эпидемии СПИДа

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Алматы первым из городов Центральной Азии присоединился к Парижской декларации ускорения действий в преодолении эпидемии СПИДа, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.

«Акимат Алматы подписал Парижскую декларацию с призывом остановить эпидемию СПИДа», — говорится в информации, распространенной в четверг.

Торжественная церемония подписания Парижской декларации проведена при поддержке объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД в РК и ОФ «СПИД фонд Восток-Запад в Казахстане» в рамках проекта альянса общественного здоровья «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии».

«Алматы станет первым городом в Центральной Азии, присоединившимся к всемирному движению и тем самым продемонстрирует (…) приверженность в борьбе с ВИЧ-инфекцией», — подчеркивается в тексте.

На сегодняшний день Парижскую декларацию уже подписали мэры Парижа, Амстердама, Брюсселя, Женевы, Майами, Сан-Франциско, Вашингтона, Бангкока, Мельбурна, Дели, Одессы и других городов.

Первая Парижская декларация была подписана в 2014 году. Мэры, в городах которых была подписана декларация, обязались включить свои города в программу ускорения мер с тем, чтобы остановить эпидемию СПИДа путем реализации ряда обязательств. Эти обязательства включают достижение целевых показателей по СПИДу.