Офисы сразу на нескольких этажах ограбили в высотном бизнес-центре в Алматы

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Алматы. 20 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы ограблен ряд офисов, расположенных с 5-го по 10-й этажи в 18-этажном бизнес-центре «Берекет», сообщила официальный представитель городского ДВД Салтанат Азирбек.

«В полицию по фактам краж имущества из офисов, расположенных в данном бизнес-центре, сегодня поступили 4 заявления. Для расследования преступлений в УВД Алмалинского района создана специальная следственно-оперативная группа, которая по результатам проведения комплекса оперативных, специальных и следственных мероприятий установит личности злоумышленников и примет к ним меры в соответствии с уголовным законодательством», — сказала С.Азирбек в четверг.

Также она добавила, что злоумышленники орудовали частично в офисах с 5-го по 10-й этажи.

При этом С. Азирбек отметила, что сумма ущерба в настоящее время уточняется. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 188 УК РК.

Как сообщили в дежурной части Алмалинского РУВД, ограбление произошло в ночное время суток.

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