Экс-директор футбольного клуба «Каспий» осужден за присвоение и растрату

Актау. 20 июля. КазТАГ — За присвоение и растрату бюджетных средств экс-директора футбольного клуба «Каспий» Мэлса Кушанова приговорили к ограничению свободы на 5 лет с конфискацией имущества, сообщил корреспондент КазТАГ.

«20 июля директору футбольного клуба «Каспий» Мэлсу Кушанову вынесен приговор по делу в присвоении государственных средств на общую сумму 3,133 млн тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Он обвиняется по п.1 и 2 ч.3 ст.189 УК РК и по п.2 ч.2 ст.365 УК РК», — сказал председатель городского суда Актау Малик Кенжалиев, оглашая приговор.

«Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на 5 лет с конфискацией имущества, установить пробационный контроль и лишить права занимать государственные должности пожизненно», — сказал он.

Как пояснил председатель суда, такой приговор вынесен в связи с тем, что до начала досудебного расследования осужденный полностью возместил материальный ущерб государству.

По его словам, 4 эпизода, по которым обвинили М.Кушанова связаны с присвоением и растратой бюджетных средств, пятый эпизод связан с оказанием давления на предпринимателя, выигравшего лот на поставку спортивного инвентаря.

Суд установил, что бывший директор ФК «Каспий», оказав давление, не дал возможность частному предпринимателю оказать свои услуги, а предоставил это дело своему воспитаннику. По данному факту ведется отдельное производство.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщалось, 28 марта 2017 года в департаменте нацбюро по противодействию коррупции Мангистауской области началось досудебное расследование в отношении должностных лиц профессионального футбольного клуба «Каспий» по ч.1 ст.361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).