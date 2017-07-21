Астана. 21 июля. КазТАГ – Национальная компания «Казах туризм» будет выступать в качестве партнера для иностранных инвесторов , сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«АО («Казах туризм» – КазТАГ) хозяйственной деятельностью заниматься не будет. Он не будет образовывать туркомпании для выезда. АО будет только заниматься привлечением инвестиций и продвижением казахстанского туризма за рубежом», — сказал А.Мухамедиулы на совещании по вопросам развития туристской отрасли РК в пятницу.

Как он добавил, «это не такой хозяйствующий субъект, который будет строить гостиницы».

«У него очень масштабные цели и задачи. Есть инвесторы, которые готовы приехать в Казахстан, но кто будет соучредителем с казахстанской стороны? Конечно, мы, министерство, не можем быть, потому что мы уполномоченный орган. А акционерное общество (АО «Казах туризм» – КазТАГ) как хозсубъект будет выступать от имени Казахстана партнером инвесторам, которые изъявляют желание приехать в Казахстан», — пояснил министр.