Тариф на газ в Атырауской области могут повысить с 1 августа

Атырау. 21 июля. КазТАГ — С 1 августа могут поднять тариф на газ в Атырауской области, сообщил корреспондент агентства.

«30 июня текущего года «КазТрансГаз Аймак» обратился с заявкой о пересмотре цен с 1 августа на реализацию товарного газа потребителям Атырауской области», — говорится в сообщении компании.

На общественных слушаниях представители Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» предложили повысить цену за 1 куб.м газа: для населения и теплоэнергетических компаний — до Т9,61; для бюджетных организаций — до Т40,93; для юридических лиц — до Т27,41.

Отмечается, что поскольку компания «КазТрансГаз Аймак» включена в республиканский реестр субъектов естественных монополий, заявка поступила напрямую в столичный комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики. Однако общественные слушания были проведены и в Атырау.

«Основная причина для пересмотра тарифа — это рост на 11% предельной цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана с 5,6 до 6,2 тенге за 1 тыс. куб.м с 1 июля этого года, а также увеличение затрат на реализацию газа в связи с ростом цен на сырье, материалы, энергию, на услуги сторонних организаций, внедрение инвестиционной программы и даже рост количества абонентов, что тоже приводит к росту затрат», — пояснили монополисты.

Сообщается, что компания оказывает услуги по транспортировке и реализации газа на территории Атырау и 6 районов области. Основными потребителями природного газа в регионе являются физические лица, их насчитывается почти 106 тыс., юридических лиц – свыше 4 тыс.