Опасные сельхозвредители обнаружены в узбекских фруктах и цветах из Эквадора при ввозе в Казахстан

Астана. 21 июля. КазТАГ – Казахстан вернул государствам-экспортерам подкарантинную продукцию общим весом 323,182 тонны, ввезенную с 1 по 14 июля 2017 года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«При ввозе из Узбекистана сливы весом 1,4 тонны выявлен карантинный объект — восточная плодожорка. По данному факту материалы переданы в суд. В срезах цветов в количестве 3,7 тыс. штук из Эквадора обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс. В соответствии с требованиями карантинного законодательства зараженная партия цветов была уничтожена», — говорится в информации, распространенной в пятницу.

Кроме того, были зафиксированы: 7 случаев ввоза из России продукции с недействительными фитосанитарными сертификатами — 95,9 тонны картофеля и 64,2 куб.м пиломатериалов; 1 случай ввоза из Китая лекарственных трав без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, общим весом 27 кг; 10 случаев ввоза из Узбекистана овощей и фруктов с нарушением единых фитосанитарных требований ЕАЭС (отсутствие записи о происхождении продукции из зон, свободных от карантинных объектов) общей массой 227,255 тонны.

Всего выявлен 21 факт нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений. Нарушители привлечены к административной ответственности.