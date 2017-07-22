Добыча нефти ОПЕК в июле вырастет на 145 тыс. баррелей в сутки

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Добыча нефти стран-членов ОПЕК может вырасти в июле на 145 тыс. баррелей в сутки, что указывает на низкую приверженность пакту, пишет Reuters.

Как напомнила в пятницу консалтинговая компания Petro-Logistics, Организация стран-нефтеэкспортеров договорилась о снижении добычи примерно на 1,2 млн баррелей в сутки до марта 2018 года, чтобы сократить избыток на рынке и поддержать цены.

«В целом приверженность пакту ОПЕК+ была высокой, однако в последние несколько недель наблюдался рост нефтедобычи, в основном в освобожденных от исполнения договора Ливии и Нигерии из-за нестихающих конфликтов, которые ранее ограничивали уровень добычи», — говорится в сообщении.

«Как ожидается, добыча нефти ОПЕК в июле может вырасти на 145 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем и превысить отметку в 33 млн баррелей в сутки за счет увеличения производства в Саудовской Аравии, ОАЭ и Нигерии», — указано в электронном письме генерального директора Petro-Logistics Дэниела Гербера.

Petro-Logistics и ряд других консалтинговых компаний оценивают добычу в ОПЕК на основании данных о танкерных отгрузках.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 393 тыс. баррелей в сутки — до 32,611 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете группы.