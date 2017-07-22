США ввели запрет на поездки американских граждан в КНДР

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР, сообщает ТАСС.

По словам начальника пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт, этот шаг был сделан «в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей в рамках правоохранительной системы Северной Кореи» граждан США».

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон санкционировал введение «специального географического ограничения на использование всеми американскими гражданами паспорта для поездок в Северную Корею или через нее», — приводится в сообщении информация Х. Науэрт.

Как она уточнила, эти действия на практике означают, что граждане США не смогут ездить в КНДР, поскольку использование при этом паспорта станет нарушением американского законодательства. «Чтобы ездить в Северную Корею, гражданам (США) потребуется получать паспорт со специальным разрешением», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Нынешнее решение главы американской дипломатии вступит в силу через месяц после размещения соответствующего извещения в официальном сборнике документов правительства США (Федеральном реестре).

Тем не менее американские граждане, стремящиеся поехать в КНДР «с определенными гуманитарными или иными целями", список которых ограничен, могут подавать заявление на получение в госдепартаменте упомянутого паспорта со специальной отметкой, подтвердила дипломат.

По сведениям американской печати, за использование для поездок в КНДР американского паспорта без специальной отметки в нем гражданам США будет грозить до 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф.