На Т1,5 млн оштрафованы владельцы квартир в Астане за нарушение правил регистрации

Астана. 22 июля. КазТАГ — В Астане с начала года за нарушение законодательства о временной регистрации граждан оштрафованы более 100 собственников жилья, сообщает медиацентр столичного акимата.

По данным ведомства, в I полугодии в столице Казахстана зарегистрировано более 300 тыс. приезжих. При этом временную регистрацию получили почти 190 тыс. человек, постоянную имеют около 115 тыс.

«В ходе проверок были оштрафованы 120 владельцев жилья, не зарегистрировавших квартирантов, на общую сумму около 1,5 млн тенге. Не прошли регистрацию в столице около 3 тыс. граждан», — сообщил начальник управления миграционной службы ДВД Астаны Еркетай Туткушев.

«В отношении граждан Казахстана, нарушивших действующий закон, сначала предусмотрено предупреждение. Если же они находятся в столице без регистрации больше месяца, тогда им грозит штраф в размере 5 МРП, то есть более 10 тыс. тенге», — пояснил Е.Туткушев.

Напомним, закон, согласно которому каждый казахстанец обязан пройти регистрацию по месту временного проживания, вступил в силу в начале 2017 года.