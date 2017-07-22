Алматы. 22 июля. КазТАГ — Уголовное дело завели на кызылординца по 11 фактам мошенничества на Т1,6 млн, сообщила пресс-служба ДВД Кызылординской области.

«В Кызылорде был задержан 35-летний гражданин, который обманным путем завладел чужим имуществом. Так, в полицию обратились 11 местных жителей, которым он пообещал сделать водительские права, устроить на работу, помочь приобрести земельный участок, приобрести автомобиль по низкой цене, а также помочь снять с учета автомобиль», — говорится в сообщении ДВД.

Как отмечается, получая деньги, подозреваемый исчезал. Общая сумма ущерба, причиненная гражданам, составляет Т1 млн 611 тыс.

В качестве одного из примеров приводится эпизод, когда подозреваемый пообещал потерпевшему купить у него автомашину марки Mitsubishi Galant. Под предлогом показать машину родным, подозреваемый вновь исчез. В этом случае сумма ущерба составила Т720 тыс.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 190 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса РК, по данному факту ведется досудебное расследование.

По мнению полицейских, одной из причин регистрации подобных преступлений является излишняя доверчивость потерпевших и их правовая безграмотность. Обычно мошенники пытаются обманом «помочь улучшить материальное положение, завладевая деньгами якобы с целью устройства на работу, для получения государственных выплат, кредитов по низким процентным ставкам, оказания помощи при получении квартир и земельных участков».

В ДВД порекомендовали перед заключением договоров о приобретении земельных участков и других видов имущества «советоваться с юристами или сотрудниками Земельного комитета, уделять особое внимание мерам предосторожности при заключении сделок или при решении иных финансовых вопросов».