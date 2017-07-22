Сменился глава правления СПК «Алматы»

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Новым председателем правления социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Алматы» стал Мухит Азирбаев, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Аким Алматы Бауыржан Байбек представил коллективу АО «НК «СПК «Алматы» нового председателя правления М.Азирбаева. Ранее возглавлявший корпорацию Мурат Дарибаев был назначен заместителем акима города Алматы», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Как уточняется, кандидатура нового главы СПК согласована с канцелярией премьер-министра РК и утверждена решением совета директоров корпорации.

М.Азирбаев в разные годы работал в должности генерального директора агрохолдинговой компании «Куат-Агро», трудился в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2009 года возглавляет наблюдательный совет ТОО «Global Building Contract». В 2016 году был избран депутатом городского маслихата VI созыва.