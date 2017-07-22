Жертвами ошибочного удара американских ВВС стали 16 афганских полицейских

Алматы. 22 июля. КазТАГ — 16 полицейских погибли в результате ошибочной бомбардировки ВВС США полевого лагеря в провинции Афганистана Гильменд в минувшую пятницу, сообщают иностранные СМИ.

«Шестнадцать афганских полицейских были убиты, в том числе два командира, еще несколько получили ранения», — цитирует агентство AFP представителя полиции в субботу. По его словам, незадолго до инцидента на месте происшествия находились талибы, однако к моменту атаки афганские силы восстановили контроль над районом.

По информации Reuters, американские военные выразили соболезнования семьям погибших.