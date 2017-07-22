Суд Египта утвердил смертный приговор обвиняемым в убийстве генпрокурора

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Уголовный суд Каира утвердил смертный приговор причастным к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката, пишет РБК.

«Уголовный суд Каира утвердил смертный приговор 30 причастным к убийству генерального прокурора Египта Х.Бараката в июне 2015 года. Другие фигуранты по делу об убийстве генпрокурора получили различные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненные», — приводится информация портала Youm7.

«Всего по делу проходили 67 человек. Приговор был вынесен еще 17 июня, однако по юридическим законам страны окончательный вердикт может быть утвержден только после рассмотрения материалов дела верховным муфтием Египта», — поясняется в сообщении.

В статье напоминается, что Х.Баракат прославился благодаря своему участию в процессах против запрещенной во многих странах террористической организации «Братья-мусульмане» и двух бывших президентов Египта — Мухаммеда Мурси и Хосни Мубарака.

В июне 2015 года в городе Гелиополе, в 10 км от Каира, автомобиль Х.Бараката был подорван. Ответственность за подрыв взяла на себя группировка «Народное сопротивление Гизы».