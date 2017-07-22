Режим противочумной профилактики в Байконуре отменен

Байконур. 22 июля. КазТАГ – Эпидемическая обстановка по природно-очаговой особо опасной инфекции чумы в Байконуре стабилизировалась, сообщил корреспондент КазТАГ.

О стабилизации эпидемической обстановки говорится в постановлении главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» Сергея Огаря «О профилактике мероприятий по профилактике чумы в связи с выявлением эпизоотии в районе пл.17П комплекса «Байконур».

«По состоянию на 07.07.2017 года профилактические и противоэпидемические мероприятия по созданию защитной зоны на территории водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» закончены. По информации, представленной РГУ «Кызылординская противочумная станция», в пробах полевого материала, отобранного с территории водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» на наличие чумы, бактериологически и серологически чума не выделена», — говорится в тексте документа.

Сообщается, что с 18 июля 2017 года действие пунктов №1-4 постановления главного государственного санврача комплекса «Байконур» от 27.06.2017 года №5 «О проведении мероприятий по профилактике чумы в связи с выявлением эпизоотии в районе пл.17П комплекса «Байконур» отменяется.

В настоящее время в Байконуре продолжается проведение вакцинации против чумы городского населения (обратившиеся за вакцинацией против чумы – рыбаки, охотники, выезжающие на отдых на природу).

Как упоминается в постановлении, сообщение об обнаружении чумы в окрестностях Байконура в районе водозабора «Левобережный» поступило в конце июня 2017 года. В связи с этим с 27 июня по 3 июля специалистами РГУ «Кызылординская противочумная станция» совместно со специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России на территории водозабора «Левобережный» комплекса «Байконур» проводились противоэпидемические мероприятия, включающие отбор проб полевого материала, определение границ очагов, дезинсекцию в районе эпизоотийных очагов.

Отмечается, что была обследована территория на площади 600 га. Специалистами были отловлены пробы полевого материала (песчанки и норные блохи) и исследованы на базе РГУ «Кызылординская противочумная станция». Также была сформирована «барьерная зона посредством глубокого дустирования колоний большой песчанки». Обработана 471 колония на территории площадью 600 га, привито от чумы 70 человек.