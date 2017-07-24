Сержант полиции из Сатпаева уволен после драки с задержанным педофилом

Караганда. 24 июля. КазТАГ — Сержант полиции уволен из органов внутренних дел после драки с мужчиной, задержанным по подозрению в изнасиловании 5-летней девочки, передает корреспондент КазТАГ.

«После проведения следственных действий в тот момент, когда следователь покинул кабинет, один из конвоиров — сержант полиции — допустил рукоприкладство. В настоящий момент в отношении сотрудника полиции начато досудебное расследование. Сержанта полиции уволили из органов внутренних дел и взяли под стражу. Его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Сотрудник, который вел следственные действия в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании, отстранен от расследования. Дело передано другому следователю, сказали в полиции.

Напомним, 23 июля в отдел полиции Сатпаева с заявлением о пропаже 5-летней дочери обратился 40-летний житель города. Правоохранительными органами были начаты поиски ребенка. В результате поквартирного обхода следственно-оперативной группы была установлена квартира, в которой и обнаружили ребенка. На месте был задержан 50-летний мужчина, который признался в том, что обманным путем сумел заманить к себе в квартиру девочку, где применил к ней насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.102 ч.4 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы.