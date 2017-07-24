В Шымкенте задержаны сотрудник прокуратуры ЮКО и районный следователь

Астана. 24 июля. КазТАГ — В Шымкенте задержаны сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

«24 июля 2017 года департаментом внутренних расследований генеральной прокуратуры совместно с национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Шымкенте при получении взятки 2 млн тенге за непривлечение к ответственности руководства ТОО по факту уклонения от уплаты налогов, задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.366 УК РК (получение взятки группой лиц), указано в сообщении.

Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в ИВС Шымкента.