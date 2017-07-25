Астана и Сингапур договорились о совместной реализации проектов в сфере «зеленого» строительства

Астана. 25 июля. КазТАГ – Астана и Сингапур договорились о совместной реализации проектов по трем направлениям, сообщается на сайте акимата столицы.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте во вторник, аким Астаны Асет Исекешев встретился с сингапурской делегацией во главе со старшим министром торговли и индустрии Республики Сингапур Ко По Куном, прибывшей на международную специализированную выставку EXPO-2017.

«По итогам встречи стороны достигли конкретных договоренностей о сотрудничестве и совместной реализации проектов по трем направлениям. Первое – об изучении сингапурского опыта и его внедрения в Астане, регламентов и организации работы по «умной» инфраструктуре, цифровому инжинирингу, «зеленому» строительству, с использованием бим-технологий (информационная система моделирования) в проектировании, выдачи разрешений на строительство, строительстве и управления зданиями», — отмечается в сообщении.

При этом отдельно рассмотрен вопрос «зеленого» строительства, использование энергоэффективных технологий. Как отмечается, в Сингапуре разработан собственный «зеленый» стандарт, и в настоящее время количество соответствующих ему зданий составляет 33%.

«Вторая договоренность касалась сотрудничества в области системы общественного транспорта, планирования строительства дорог, паркингов, внедрения информационных технологий в области пассажирского транспорта, создания интегрированной модели управления пассажирским транспортом и многое другое», — добавили в акимате.