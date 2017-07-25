В Казахстане изменится механизм формирования списка запрещенных наркотических веществ

Астана. 25 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Функции по формированию национального списка запрещенных наркотических веществ будут переданы правительству, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Мы пришли к выводу о необходимости утверждения национального списка запрещенных наркотических средств постановлением правительства», — сказал К. Касымов на заседании правительства во вторник.

В качестве примера он привел ряд стран, где список запрещенных веществ утверждается на уровне уполномоченных органов или правительства.

«В Южной Корее и Европейских странах данный список утверждается на уровне уполномоченных органов и правительства, в Беларуси – приказом министра здравоохранения, а в России – постановлением правительства», — перечислил глава ведомства.

«Наш национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него, как известно, требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменение наркорынка и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ в стране», — пояснил он.

По его словам, разработанный МВД РК в связи с этим законопроект вносит в Уголовный кодекс и в закон о наркотических средствах поправки, предусматривающие закрепление прямой компетенции правительства по утверждению национального списка, а также компетенции МВД как уполномоченного органа по его разработке.