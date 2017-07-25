На «Евразийской неделе» в Астане обсудят развитие зон свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, Индией и Ираном

Алматы. 25 июля. КазТАГ – На форуме «Евразийская неделя» подведут итоги первого года работы зоны свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Вьетнамом и обсудят возможности для либерализации режима торговли с Индией и Ираном, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Форум состоится 24-26 августа в Астане и соберет официальных лиц стран-членов и партнеров союза, представителей международного бизнеса, отмечается в сообщении.

«Показатели роста экспортной и импортной составляющих, которые мы наблюдаем с начала этого года, говорят об эффективной работе зоны свободной торговли с Вьетнамом. Только за 5 месяцев 2017 года общий товарооборот ЕАЭС с Вьетнамом составил почти $2 млрд, показав рост 26,6%. Наши дальнейшие шаги — это создание электронной системы подтверждения сертификатов происхождения товаров, развитие сотрудничества ответственных органов в сфере применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, а также по устранению технических барьеров в торговле для обеспечения доступа товаров на рынки партнеров», — отметила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

«ЕАЭС-Иран: совершенствование транспортно-логистического коридора» — актуальная тема, связанная с растущим интересом к рынку Ирана. Завершается работа по подготовке временного соглашения, ведущего к образованию ЗСТ с Ираном. В этой связи принципиально важно регулярное общение с деловыми кругами для получения обратной связи о развитии торговых связей с этой страной, выявления трудностей и барьеров при выходе компаний государств ЕАЭС на иранский рынок», — говорится в сообщении в отношении иранской части форума.

Как уточняется, на семинаре обсудят вопросы таможенного регулирования, снижения логистических затрат, создания транспортной инфраструктуры и формирования комфортной бизнес-среды.

Кроме того, на семинаре «ЕАЭС-Индия: на пути к ЗСТ» рассмотрят запрос бизнеса ЕАЭС и Индии на наиболее востребованные направления двусторонней торговли.

«В ходе семинара планируется обсудить практические предложения по развитию экономической интеграции, выстроенной на основе предсказуемых и долгосрочных правил, которые будут зафиксированы в будущем соглашении о свободной торговле с Индией. Предполагается затронуть такие вопросы, как торговое регулирование, унификация административных процедур, снятие торговых барьеров, поддержка товарных и инвестиционных потоков, технологическая и производственная кооперация», — заключается в сообщении.