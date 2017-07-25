Полное выполнение соглашения ОПЕК+ выведет с рынка еще 200 тыс. баррелей в сутки, считает глава минэнерго РФ

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Полное выполнение соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не являющимися ее членами, позволит дополнительно вывести с рынка порядка 200 тыс. баррелей в сутки, считает глава минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы считаем, что те страны, которые сегодня еще не до конца исполняют свои обязательства (о сокращении нефтедобычи – КазТАГ), если выполнят (договоренности – КазТАГ) на 100% — это будет дополнительным эффектом. По нашей оценке, это примерно около 200 тыс. баррелей должно дать сокращению добычи относительно сегодняшнего уровня», — сказал А.Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он уточнил, что по итогам Iполугодия уровень выполнения соглашения составил порядка 98%.

Ранее он сообщал, что сделка ОПЕК+ за 6 мес. 2017 года убрала с рынка 350 млн баррелей.

По его словам, минэнерго РФ пока сохраняет прогноз в $50-60 за баррель во II полугодии.

«Мой прогноз был, что цена во II полугодии может быть между $50 и $60. Посмотрим, как будут развиваться события. Третий квартал — особенный, поскольку растет спрос, поэтому будем мониторить. В принципе, как мне кажется, сегодня уровень цен достаточно отражает реальную картину, хотя есть потенциал роста цены», — считает он.

Как сообщалось, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки ОПЕК+ в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года), в том числе Россия – 300 тыс. баррелей, а Казахстан – 20 тыс.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.