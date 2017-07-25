Разыскиваемых казахстанских студентов задержали правоохранительные органы Египта – МИД РК

Астана. 25 июля. КазТАГ – Разыскиваемых казахстанских студентов задержали правоохранительные органы Египта, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Есть предварительные результаты поиска нашими дипломатами пропавших без вести казахстанских студентов в Египте. Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет», — написал А.Жайнаков на своей странице в Facebook во вторник.

Он уточнил, что в данный момент посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.

«В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной», — сообщил А.Жайнаков.

Он добавил, что данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства МИД РК.

Как сообщалось ранее, в Египте ведутся поиски шестерых пропавших казахстанцев. Они вылетели из Алматы 11 июля, а 20 июля перестали выходить на связь.

А.Жайнаков сообшал, что двое из них – магистранты Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Они прибыли в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов и проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами, которые также обучались в университете имени Абылай хана.

При этом отмечалось, что признаков нетрадиционного вероисповедания у пропавших казахстанцев замечено не было.