Россия выразила готовность содействовать в урегулировании кризиса вокруг Катара

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара, если действующие посредники сочтут такую помощь необходимой. Об этом, как сообщает ТАСС, в интервью курдскому телеканалу Rudaw заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей, поиска таких решений, которые будут приемлемы для всех участников этого процесса. Мы поддерживаем посреднические усилия, которые предпринимает эмир Кувейта (шейх) Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Если в рамках этих усилий или в дополнение к ним все стороны сочтут, что Россия может также сделать что-то полезное, мы будем готовы откликнуться на такие обращения», — сказал С.Лавров.

Он подчеркнул, что Россия находится «в контакте практически со всеми участниками этого конфликта» и видит «усилия, которые предпринимают другие страны, заинтересованные в нормализации ситуации в районе Персидского залива».

«Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон был в регионе с достаточно активной миссией. Как я понимаю, Франция и Великобритания тоже были бы готовы помочь. Мы будем поддерживать все, что ведет к недопущению ситуации, когда этот важнейший регион мира будет превращен в зону хронического кризиса», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Страны выдвинули 13 требований, которые в Дохе отвергли, а 5 июля на встрече в Каире главы МИД «квартета» обозначили 6 принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них – прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.