Около 900 рейсов задержано авиакомпанией SCAT с начала лета

Алматы. 25 июля. КазТАГ – Около 900 рейсов было задержано с начала лета авиакомпанией SCAT, сообщил комитет гражданской авиации МИР РК.

«В связи с участившимися обращениями пассажиров по вопросам сервиса авиакомпаний была проведено совещание с представителями всех авиакомпаний, осуществляющих международные полеты в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», — говорится на странице комитета в Facebook.

По словам директора филиала АО «Авиакомпания «SCAT» в аэропорту Астаны Ирины Лупундюк, задержки и отмены рейсов имели место с 14 по 16 июля и связаны с неисправностью нескольких самолетов авиакомпании.

«В июне было выполнено 2259 рейсов, из них задержано 420 рейсов, за истекший период июля было выполнено 1826 рейсов, из них задержано 470 рейсов», — сообщила она.

Также комитет гражданской авиации сообщил, что по несвоевременной доставке багажа авиакомпании «Аэрофлот» будет проведено расследование.

По словам руководителя представительства авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Кушниренко, срыв доставки багажа произошел из-за сбоя системы обработки багажа в российских аэропортах, и в авиакомпании будет проведено внутреннее расследование, а также будут приняты меры по недопущению аналогичных ситуаций.

По итогам встречи авиакомпаниям было указано на необходимость принятия мер по недопущению сбоя доставки багажа и предоставления всех соответствующих услуг при задержках и отменах рейсов.

Как сообщали СМИ, 16 июля в аэропорту Алматы произошли задержки рейсов авиакомпании SCAT. Пассажиры не смогли вовремя улететь в Костанай, Усть-Каменогорск, Караганду и по другим направлениям. Также в Актау из-за ожидания транзитных пассажиров на нескольких международных рейсах возникли цепные задержки на регулярных направлениях внутри Казахстана.