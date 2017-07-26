Казахстан ждет от РФ данные для разработки ТЭО модернизации наземной инфраструктуры на Байконуре

Астана. 26 июля. КазТАГ – Казахстан ждет от России данные для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) модернизации наземной инфраструктуры космодрома Байконур, сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин.

«Ориентировочная оценка стоимости создания комплекса «Байтерек» была начата еще год назад. На ракету-носитель, согласно озвученным данным, требуется порядка $500 млн, на модернизацию наземной инфраструктуры — порядка $245 млн. Сейчас мы ждем исходные данные от российской стороны, чтобы начать разработку технико-экономического обоснования для модернизации наземной инфраструктуры», — сказал М.Нургужин в интервью ТАСС.

По информации вице-министра, согласно графику, эти данные должны быть представлены к 1 сентября. После этого можно будет говорить о технических решениях, которые предполагается провести в рамках модернизации наземного комплекса.

«Но ранее речь шла о завершении проекта к 2025 году, сейчас же сроки сократились, российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый — в 2024-м. Только после предоставления российской стороной необходимых данных и их оценки можно будет говорить о более или менее примерной стоимости работ. Я думаю, примерная стоимость проекта станет понятна ближе к концу года», — пояснил он.

По словам М.Нургужина, учитывая, что речь теперь идет не о запуске какого-либо спутника, а о пилотируемом старте корабля «Федерация», требования к обеспечению безопасности должны быть жестче. «Соответственно, я подозреваю, что расходы вырастут, но затрудняюсь ответить, на какую сумму», — сказал вице-министр.

Он также отметил, что «Казахстан всеми силами будет поддерживать развитие космодрома. На это есть и политическая воля, и экономические возможности».

По его информации, самый главный проект для Казахстана — космический ракетный комплекс «Байтерек», хотя и программу «Союз» также планируется продолжать.