Традиционные каналы связи власти и населения разрушены, а новые – убогие

Политика 112 0
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)

 



 

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