Традиционные каналы связи власти и населения разрушены, а новые – убогие 26.07.2017 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 112 0 Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива») comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Касым-Жомарт Токаев является наиболее оптимальной фигурой в качестве транзитного президента». «Я же говорил – с дальнейшим обеднением населения политика к нам вернется». «Казахская молодежь: что ждет ровесников независимости?» Иран примет симметричные меры в ответ на новые санкции США Утечка мозгов, а не убыль населения – вот главная проблема В Шымкенте установили новые правила содержания животных Хаотические штрафы как часть системных противоречий