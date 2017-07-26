Отпущен под залог полицейский, избивший подозреваемого насильника в Сатпаеве

Караганда. 26 июля. КазТАГ — Отпущен под залог сержант полиции, устроивший драку с подозреваемым педофилом в Сатпаеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

«24 июля 2017 года в ОВД г. Сатпаева начато досудебное расследование по факту избиения сотрудником полиции, который в здании ОВД Сатпаева, при исполнении служебных обязанностей, нанес удары подозреваемому в изнасиловании ребенка. Сотрудник полиции задержан в порядке ст.128 УПК и водворен в ИВС УВД Жезказгана», — говорится в распространенном сообщении.

«В настоящее время в связи с поступившим ходатайством родственников сержанта полиции последний был освобожден из ИВС специальным прокурором. Прокуратурой Сатпаева санкционировано постановление специального прокурора о применении залога», — поясняется в информации.

Как уточнили в прокуратуре, досудебное расследование в отношении сотрудника продолжается.

Напомним, при проведении следственных действий в отношении подозреваемого педофила, задержанного 23 июля в Сатпаеве, во время отсутствия следователя в кабинете один из конвоиров — сержант полиции — допустил рукоприкладство. В отношении сотрудника полиции начали досудебное расследование. Сержанта полиции уволили из органов внутренних дел и взяли под стражу. Его руководство было привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Сотрудник, который вел следственные действия в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании, был отстранен от расследования. Дело передали другому следователю.