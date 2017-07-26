Пострадавшую от педофила девочку из Сатпаева прооперировали в карагандинской больнице

Караганда. 26 июля. КазТАГ — Пострадавшую от педофила девочку из Сатпаева прооперировали в карагандинской детской больнице, передает корреспондент КазТАГ.

«Девочку 2012 года рождения из Сатпаева после случившегося привезли в карагандинскую областную детскую больницу. Ребенку сделали операцию. В данное время врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести», — сказала руководитель пресс-службы управления здравоохранения Айжан Иса.

Как сообщили в Сатпаевском городском суде, подозреваемый педофил арестован на 2 мес.

«50-летнему мужчине избрана мера пресечения под стражей на два месяца. Такое ходатайство поступило от следователя, которому поручили заниматься этим делом. Его, конечно, удовлетворили», — сказали в суде Сатпаева.

Напомним, 23 июля в отдел полиции Сатпаева с заявлением о пропаже 5-летней дочери обратился 40-летний житель города. В результате поквартирного обхода следственно-оперативной группы была установлена квартира, в которой и обнаружили ребенка. На месте был задержан 50-летний мужчина, который признался в том, что обманным путем сумел заманить девочку к себе в квартиру, где надругался над ней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.102 ч.4 УК РК.