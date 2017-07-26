Военнослужащие Казахстана принимают участие в военно-спортивных играх армий стран СНГ в Кыргызстане

Новости 45 0

Астана. 26 июля. КазТАГ – Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана принимают участие во II военно-спортивных играх среди дружественных армий стран СНГ в Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В Кыргызстане в городе Балыкчы (25 июля – КазТАГ) состоялось торжественное открытие II военно-спортивных игр среди дружественных армий стран СНГ», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как сообщается, игры проводятся на базе учебного центра «Эдельвейс». Участие в них принимают более 300 военнослужащих из Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, которые поборются за комплекты медалей в армейском рукопашном бою, гиревом спорте, многоборье военно-спортивного комплекса, офицерском троеборье, стрельбе из табельного оружия и командирских стартах.

Военно-спортивные игры продлятся до 1 августа. 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Военные корабли Казахстана и Ирана прибыли в Баку на игры «Кубок моря»
  2. Около 400 военнослужащих из 18 стран мира примут участие в АрМИ-2017 в Казахстане
  3. Военнослужащие в рамках АрМИ-2017 поднимутся на Эльбрус
  4. Президенты Казахстана и Германии ознакомились с экспозициями павильонов обеих стран на EXPO-2017
  5. Более 300 казахстанских военнослужащих примут участие в 17-ти конкурсах АрМИ-2017

Новости партнеров

Загрузка...