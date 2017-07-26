Военнослужащие Казахстана принимают участие в военно-спортивных играх армий стран СНГ в Кыргызстане

Астана. 26 июля. КазТАГ – Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана принимают участие во II военно-спортивных играх среди дружественных армий стран СНГ в Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В Кыргызстане в городе Балыкчы (25 июля – КазТАГ) состоялось торжественное открытие II военно-спортивных игр среди дружественных армий стран СНГ», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как сообщается, игры проводятся на базе учебного центра «Эдельвейс». Участие в них принимают более 300 военнослужащих из Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, которые поборются за комплекты медалей в армейском рукопашном бою, гиревом спорте, многоборье военно-спортивного комплекса, офицерском троеборье, стрельбе из табельного оружия и командирских стартах.

Военно-спортивные игры продлятся до 1 августа.