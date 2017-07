Украинский «безвиз»: признание или наказание?

На Украине одни приветствуют введение условий, благодаря которым поездка в страны ЕС упрощается и обходится дешевле, а у других в этой связи возникают проблемы

Издание Transitions Online опубликовало статью под названием «Celebrations and Shrugs as EU Visa Wall Falls for Ukrainians» — «Торжества и недоумения по случаю снятия визового барьера на пути украинцев в Европейский Союз».

В предисловии к ней говорится так: «Одни приветствуют введение условий, благодаря которым поездка в страны ЕС упрощается и обходится дешевле, и символический поворот в сторону Европы, а у других в этой связи возникают проблемы».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Короткая очередь автомобилей стоит у контрольно-пропускного пункта Шегини (Украина) — Медыка (Польша) ранним утром 11 июня. Большинство из них, судя по номерным знакам, из Львовской области, жители которой часто ездят в Польшу делать покупки или работать.

То были первые часы действия безвизового режима для въезда украинцев в Европейский Союз. Согласно новым правилам, украинцы могут находиться в беспаспортной Шенгенской зоне ЕС без визы в течение 90 дней. Многие рассматривают это нововведение как важный шаг на пути Украины к полной интеграции в ЕС даже в тех условиях, когда страна продолжает свою кровопролитную войну борьбу на востоке с целью отмежевания от России.

Но здесь, на контрольно-пропускном пункте, вы можете не знать – многие не знали – того, что наступил переломный момент.

Многие местные жители из близлежащего городка Мостиска не обращают внимания на новые безвизовые правила или даже критикуют их, указывая на то, что пограничникам теперь будет разрешено требовать предъявления таких документов, как подтверждение брони отеля и доказательство наличия достаточных денег для поездки.

«Для нас безвизовый режим — это не достижение, — говорит одна женщина, промышляющая контрабандой. — Не на таких условиях. [Это было бы что-то еще], если мы могли бы пройти через границу, просто показывая наши паспорта и не имея обязанности отвечать на какие-то вопросы, то есть если здесь все происходило бы так же, как это делается в Польше, Австрии или еще где-нибудь в другом месте. Я не знаю, ради кого они там упразднили визовые правила».

Опрос, проведенный базирующимся в Киеве реформистским Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива в середине июня, показал то, что отмена визового режима для поездок в ЕС столь уж большого одобрения среди населения не получила. Около 39 процентов респондентов, отобранные со всей Украины, за исключением Крыма и оккупированной территории в Донбассе, заявило, что введение безвизового режима для них очень или в определенной степени важно, в то время как почти 57 процентов посчитало, что оно для них особого значения или вообще никакого значения не имеет.

«Для нас это не выгодно, — сказал молодой человек из Мостиски, который попросил не называть его имени и у которого, как и у многих местных жителей, есть польская рабочая виза. — Я там работаю, а не провожу досуг. Все там работают. Власть имущие сделали это для себя, чтобы им не приходилось стоять в очередях за визами и тратить деньги».

Другой человек, которому на вид около 40 лет, заявил так: «Лучше получать визу, чем таскать с собой кучу документов каждый раз, когда вам нужно пересечь границу. При получении визы вы делаете это всего лишь один раз – когда отправляетесь в визовый центр».

За первый месяц действия новых правил более 95 тысяч украинцев отправились в Евросоюз без виз. В течение этого периода 50-и украинцам было отказано во въезде в ЕС».

Согласно информации департамента консульской службы МИД Украины, точные данные на этот счет таковы: «Месяц действия безвиза: 95461 гражданин Украины воспользовался правом безвизового въезда в страны Европейского Союза, 50 — обоснованных отказов, преимущественно из-за неспособности подтвердить цель поездки».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.