В Израиле будут праздновать День Победы

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Алматы. 27 июля. КазТАГ – Комиссия израильского парламента по образованию утвердила законопроект о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая в Израиле, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы отдаем дань памяти героизму воинов стран антигитлеровской коалиции и особенно героизму воинов-евреев. Многие пожилые репатрианты были солдатами и офицерами на фронтах Второй мировой войны, и сегодня мы воздаем должное их мужеству и героизму», — пояснил такое решение депутат парламента, один из авторов законопроекта Одед Фарер.

В числе положений законопроекта – ежегодное празднование Дня Победы союзников над нацистской Германией и изучение этой темы в частях Армии обороны Израиля и средних школах. Отмечается, что в школах еврейского религиозного сектора праздник, по распоряжению министра образования, могут отмечать по еврейскому календарю – 26 ийяра (ияр – второй месяц еврейского календаря по отсчету от Исхода из Египта – КазТАГ).

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