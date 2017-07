Чем ответит Москва на санкции США?

После введения санкций отношения США-РФ становятся непредсказуемыми. А ведь это две крупнейшие ядерные державы…

Газета Financial Times опубликовала статью Деметрия Севастопуло (в Вашингтоне) и Артура Бисли (в Брюсселе) под названием «US House votes overwhelmingly for Russia sanctions» — «Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосует за введение санкции в отношении России».

В предисловии к ней говорится так: «Европейцы опасаются воздействия законопроекта о санкциях на трубопроводы и другие энергетические проекты в случае его подписания Трампом».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Палата представителей США подавляющим большинством проголосовала за введение санкций в отношении России, потому как Конгресс пытается наказать Москву за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Палата одобрила санкции и, отдельно, карательные меры против Ирана и Северной Кореи. За принятие законопроекта отдано 419 голосов, против — 3. Такой результат свидетельствует о гневе, который царит на Капитолийском холме в связи с предполагаемым российским вмешательством.

«Нельзя недооценивать множество угроз, создаваемых Ираном, Россией и Северной Кореей для нашей национальной безопасности. Эти злые силы давно пытаются разрушить Соединенные Штаты и подорвать глобальную стабильность, — сказал Пол Райан, представляющий Республиканскую партию спикер нижней палаты. — Наша задача в Конгрессе состоит в привлечении их к ответственности. Законопроект, который мы только что приняли при подавляющей поддержке обеих партий, представляет собой один из самых обширных пакетов санкций в истории. Он предусматривает закручивание гаек в отношении наших самых опасных противников в целях обеспечения безопасности американцев».

Сенат недавно одобрил подобные же санкции против России, но законопроект Палаты представителей должен быть возвращен в Сенат и поставлен на новое голосование после того, как законодатели Палаты включили в него санкции в отношении Пхеньяна в связи с его ядерной и ракетной программой».

Информационное агентство Reuters опубликовало репортаж Кати Голубковой и Дмитрия Соловьева под названием «Moscow warns new US sanctions take ties into uncharted waters» — «Москва предупреждает о том, что новые американские санкции делают двусторонние отношения непредсказуемыми».

В нем говорится так: «В среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» сказал о том, что последние санкции США не оставляют возможности для улучшения связей между Москвой и Вашингтоном на обозримую перспективу и делают их отношения непредсказуемыми».

«На процессе нормализации это уже сказывается крайне негативным образом», — сказал Рябков «Интерфаксу».

По его словам, американо-российские отношения вступают «на неизведанную территорию в политическом и дипломатическом смысле».

Сайт телеканала CNBC опубликовал материал Сэма Мередита под названием «Russia lawmaker says US should expect 'painful' response to sanctions — but could it really retaliate?» — «Законодатель из России говорит, что Америке следует ожидать «болезненного» ответа на санкции — но может ли она действительно отомстить?».

В нем излагается следующее: «Известный член верхней палаты российского парламента заявил, что его страна должна подготовить «болезненный» ответ для США.

«Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и Северной Кореи, не будет не только прорыва (в американо-российских отношениях), но и нормализации. По сути, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной», — написал в среду на своей странице в Facebook’е Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам и член правящей партии «Единая Россия».

Между тем, известный российский сенатор Франц Клинцевич заявил информационному агентству РИА о том, что дальнейшее сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом окажется сильно затруднено, если этот законопроект будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Эксперты Евразийской группы (Eurasia Group) высказали предположение о том, что американский закон, кодифицирующий и умеренным образом расширяющий санкции в отношении Москвы, вызовет, скорее всего, «не столько реальный, сколько символичный» ответ.

«Россия вряд ли предпримет новые меры против американских инвесторов в стране — хотя остается весьма незначительная, но тревожная вероятность того, что (президент Владимир) Путин почувствует себя связанным необходимостью выбрать в качестве цели хотя бы одну крупную американскую корпоративную структуру в порядке демонстрации силы», — отметили эксперты Евразийской группы в аналитической записке».

