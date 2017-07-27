В Караганде полиция расследует уголовное дело по резонансному ЧП с натравленным на мужчину ротвейлером

Караганда. 27 июля. КазТАГ — В Караганде полиция расследует уголовное дело, касающееся пострадавшего от укусов ротвейлера мужчины; этот случай вызвал широкий общественный резонанс в городе, сообщил корреспондент КазТАГ.

«В отношении хозяйки ротвейлера расследуется уголовное дело по статье 107 УК РК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Проводится расследование, опрашиваются свидетели случившегося», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Что будет с собакой, которая покусала человека, в пресс-службе ДВД пока не дают никаких комментариев. Представитель пресс-службы также не стал комментировать действия полицейских и пояснять, почему хозяйка собаки вначале была просто оштрафована.

Как рассказал пострадавший карагандинец Роман Корнейчук, на прошлой неделе он вместе с супругой и маленькой дочерью гулял на улице. Они встретили там женщину с ротвейлером.

«Собака была без ошейника, намордника и поводка. Когда ротвейлер подбежал к моей дочке и она стала кричать, я взял ребенка на руки, а владелице собаки сделал замечание, чтобы она забрала животное. Но женщина никак не отреагировала. Мы отошли в сторону, собака пошла за нами, а потом накинулась на меня. Я отбивался как мог. Я стал ругаться, но на женщину это не действовало. Потом она дала команду «фас» своей собаке, указав на меня пальцем», — сообщил Р. Корнейчук.

В результате он попал в травмпункт с многочисленными ранами. Истекающего кровью мужчину подвезла на своей машине случайный свидетель произошедшего, которая подъехала к разъяренной собаке и открыла мужчине дверь авто.

«Левая кисть серьезно пострадала от зубов ротвейлера, два пальца сейчас не работают. На правой руке до локтя — шрамы, на груди тоже. Теперь вместо того, чтобы ходить на работу, мне придется ходить в больницу на лечение», — посетовал Р. Корнейчук.

По его словам, он уже написал заявление на хозяйку собаки. Ранее полицейские составили на нее лишь административный протокол по ч. 2 ст. 408 (нарушение правил содержания и выгула собак и кошек) КоАП РК, по которой грозит штраф до 10 МРП (Т22 690).

Мужчина также намерен через суд взыскать материальный и моральный ущерб с владелицы ротвейлера. По его словам, в этом ЧП пострадал не только он, но и его маленькая дочь, которая получила психологическую травму и с ней сейчас работают психологи.