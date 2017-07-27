В Великобритании запретят машины на бензине и дизеле

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Великобритания вслед за Францией планирует в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, сообщает Русская служба ВВС.

«Как сказал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, к 2050 году на дорогах не должно остаться машин на бензине или дизтопливе. Британские власти планируют выделить местным властям 255 млн фунтов на разработку схем, уменьшающих выбросы двигателей на дизельном топливе», — говорится в сообщении.

Всего на программы, направленные на улучшение качества воздуха, будет выделено 3 млрд фунтов.

Как отмечается в исследовании Королевского колледжа врачей, загрязнение воздуха усугубляет такие заболевания, как рак, астма, инсульт, инфаркт, диабет, ожирение и деменция. Именно автомобильные выбросы наносят наибольший вред общественному здоровью в Британии, а потому было принято решение запретить все бензиновые и дизельные двигатели и отдать предпочтение электрокарам, которые пока составляют менее 5% от всех новых автомобилей в Британии, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в 2012 году Великобритания потеряла 2,7 млрд фунтов из-за связанного с загрязнением воздуха снижения производительности труда. По оценкам экспертов, с загрязнением воздуха связаны 40 тыс. смертей в Британии ежегодно.

Депутат из оппозиционной лейбористской партии Сью Хэймен из министерства сельского хозяйства говорит, что пока объявленные планы недостаточны.

«Действовать надо сейчас, а не через 23 года. Уже сейчас около 40 млн людей живут в местах с недопустимо высоким уровнем загрязнения», — считает она.

Меры «хороши» в долгосрочной перспективе, однако «не очень эффективны» в короткой, соглашается эксперт Дэвид Бэйли. Массово все станут пересаживаться на электромобили уже в 2020, когда те будут конкурентны в цене.

«Бензиновых и дизельных автомобилей не будет к 2040 году», — считает он.

Поэтому, по мнению экспертов, сейчас необходимо разработать дополнительные меры, иначе качество городского воздуха не изменится.