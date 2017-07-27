Военнослужащие Казахстана заняли первое место по армейскому рукопашному бою на играх армий стран СНГ в Кыргызстане

Астана. 27 июля. КазТАГ – Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана стали победителями в армейском рукопашном бою на II военно-спортивных играх среди дружественных армий стран СНГ в Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В общекомандном зачете сборная Казахстана стала безоговорочным победителем и завоевала кубок по армейскому рукопашному бою II-х военно-спортивных игр среди дружественных армий стран СНГ, вторыми стали военнослужащие Российской Федерации, третье место – у Кыргызской Республики», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Так, победителем в весовой категории до 65 кг стал сержант Али Баттал, в финальной схватке он одолел кыргызского спортсмена Рустама Ибрагимова. Еще одну золотую медаль в копилку сборной принес старший лейтенант Вадим Федосеев, победив Хусейна Муминшоева из Таджикистана. В весовой категории до 80 кг чемпионом стал старший лейтенант Жасулан Мусеркенов, победив в финальном бою кыргызского спортсмена. Кроме того, еще один казахстанский военнослужащий сержант Арман Ерменбет завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг.

Бронзовыми призерами в весовой категории до 60 кг и свыше 85 кг стали ефрейтор Ерзат Сетербаев и старший сержант Жаксыбек Шиныкулов соответственно.

Напомним, II военно-спортивные игры среди дружественных армий стран СНГ стартовали на базе учебного центра «Эдельвейс» в г.Балыкчы в Кыргызстане 25 июля. Участие в них принимают более 300 военнослужащих из Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, которые поборются за комплекты медалей в армейском рукопашном бою, гиревом спорте, многоборье военно-спортивного комплекса, офицерском троеборье, стрельбе из табельного оружия и командирских стартах.