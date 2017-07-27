Moody’s повысило прогноз рейтинга Казахстана до стабильного и подтвердило рейтинг государственных облигаций Baa3

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Moody’s Investors Service повысило прогноз рейтинга Казахстана до «стабильного» и подтвердило рейтинг государственных облигаций Baa3, следует из сообщения международного агентства.

«Moody’s Investors Service подтвердило государственный рейтинг казахстанских эмитентов в иностранной и местной валюте на уровне Baa3, а также приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте и, соответственно, приоритетный необеспеченный рейтинг MTN (P) Baa3. Одновременно прогноз рейтинга был пересмотрен с отрицательного на стабильный», — говорится в сообщении.

Как поясняется, изменение прогноза и подтверждение рейтингов Baa3 подкреплены оценкой Moody’s, что казахстанская экономика, государственные финансовые и банковские институты адаптируются к снизившимся ценам на нефть, что позволило сохранить кредитные показатели суверенного рейтинга в соответствии с рейтингом Baa3.

«Эффективная политическая реакция Казахстана на глобальный шок от цен на нефть, обусловленных антициклическими расходами правительства и гибкостью обменного курса, поддерживает экономику и укрепляет перспективы будущей способности амортизации», — отмечают аналитики.

При этом подчеркивается, что сильное финансовое положение «слегка ослабло в результате нефтяного шока, несмотря на более высокие издержки в иностранной валюте и рекапитализацию».

«Недавние действия правительства по укреплению и рекапитализации банковской системы помогают справиться с рисками платежеспособности банков. Однако все еще наблюдается слабое качество активов, сохраняющаяся высокая депозитная долларизация, а высокая концентрация в банковской системе сигнализирует о рисках по обязательствам», — считают в Moody’s.